Meteo: tra pomeriggio e sera qualche acquazzone

A Torino oggi, martedì 29 giugno, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio; rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3711m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: un'area depressionaria sull'Europa occidentale instabilizza il tempo sulle regioni di Nord Ovest. Nubi, acquazzoni e temporali diffusi su Alpi e alto Piemonte. Tra pomeriggio e sera qualche acquazzone o temporale anche in pianura. Più asciutto in Liguria. Temporali che localmente potranno risultare di forte intensità.