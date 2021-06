Traffico rifiuti, 7 arresti nell'operazione "Ferramiù"

Sette persone sono state arrestate questa mattina, nell'ambito dell'operazione "Ferramiù" con l'accusa di traffico internazionale di rifiuti metallici ed emissione e utilizzo di documenti attestanti operazioni inesistenti. Si tratta dello sviluppo dell'operazione che lo scorso marzo aveva portato a quindici arresti e a sequestri per oltre 130 milioni di euro. Le indagini dalla guardia di finanza di TOorino, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dal pm Valerio Longi, hanno ora portato al sequestro di un'azienda lombarda operante nel settore del commercio di metalli ferrosi e di beni per oltre 43 milioni di euro. La società, secondo l'accusa, predisponeva la "copertura" documentale e contabile dei rifiuti metallici illecitamente reperiti sul territorio nazionale, attestandone falsamente la regolarità secondo i requisiti richiesti dalla normativa dell'Unione europea. Questi rifiuti venivano poi consegnati a fonderie o altre società commerciali del settore per essere reimmessi nel circuito produttivo.