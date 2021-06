Azzardo: Ricca, maggioranza aperta a migliorare la legge

Con la relazione dell'assessore Fabrizio Ricca è iniziata questa mattina nell'Aula del Consiglio regionale la discussione del disegno di legge della Giunta Cirio che punta al superamento dell'attuale normativa sul gioco d'azzardo, rendendo meno stringenti i vincoli per chi installa macchinette tipo slot machine. "E' fondamentale - ha sottolineato Ricca - sottolineare bene di cosa si tratta. Siamo pronti a discutere nel merito con la minoranza per rendere ancora migliore questa legge. Tutto è perfettibile, ma per noi è chiaro l'obiettivo che bisogna salvaguardare il diritto di impresa e il lavoro. Ognuno ha un punto di vista diverso, io capisco che la minoranza ne faccia un suo cavallo di battaglia. La maggioranza in ogni caso sarà aperta a tutti i miglioramenti, sto già leggendo tutti gli emendamenti delle minoranze: sono arrivato finora a 90 mila (sugli 800 mila depositati, ndr) e sono convinto che alla fine potremo trovare un sintesi che ci porti a chiudere questo capitolo, facendo in modo che il gioco patologico sia davvero contrastato, ma sempre salvaguardando il diritto d'impresa".