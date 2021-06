ECONOMIA DOMESTICA

L'edilizia vede la ripresa

Dopo il crollo del 2020, con gli investimenti calati di oltre il 10%, nell'anno in corso è atteso un forte rimbalzo (+8,7%) grazie anche agli effetti del Superbonus. Malabaila (Ance): "Guardiamo al futuro con spirito propositivo"

La pandemia è stata una doccia fredda per l’edilizia piemontese, nel 2021 si prevede un rimbalzo positivo, ma sarà determinante la capacità di spendere le risorse disponibili per il comparto edile previste dal Pnrr. In Piemonte gli investimenti in costruzioni nel 2020 sono calati del 10,3%, nel 2021 si prevede una crescita dell'8,7%. Sono questi i dati diffusi dall’Ance, l’associazione delle imprese edili. L’occupazione nello scorso anno ha registrato un calo delle ore lavorate (-6,9%) ma una tenuta dal punto di vista del numero di operai iscritti in Cassa Edile (+2,6%). Crollati invece i bandi di gara che nell'anno passato hanno subito una contrazione del 15,4% in numero e del 35% in valore. “Ci siamo lasciati alle spalle un 2020 che, a causa della pandemia, del blocco delle attività e delle successive riaperture, ha fatto registrare un calo degli investimenti in edilizia rispetto al 2019”, ha sottolineato il presidente Paola Malabaila, in occasione dell’assemblea annuale. “Vogliamo guardare al futuro in modo propositivo e costruttivo”.

Le stime dell’Ance prevedono per il 2021 una crescita, necessaria per imboccare la strada della ripresa ma non sufficiente per tornare ai livelli pre-crisi. Incisivo il contributo del Superbonus – in Piemonte da febbraio a giugno di quest’anno gli interventi e gli importi sono più che quadruplicati – che dovrà però essere snellito dal punto di vista procedurale affinché sia veramente efficace. Il vero antidoto contro la crisi sarà anche la capacità di realizzare nuovi investimenti e di spendere in tempi brevi le ingenti risorse a disposizione delle amministrazioni, che interessano anche il settore delle costruzioni. L’edilizia in regione continua ad avere un peso significativo: rappresenta infatti in termini di investimenti il 7,6% del Pil mentre in termini di occupazione il 19,8% degli addetti occupati nell'industria e il 6,3% dei lavoratori in tutti i settori economici.