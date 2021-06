Pnrr: Lo Russo, Torino torni a crescere e investa sui giovani

Torino "deve tornare a crescere e guardare il futuro con fiducia. Deve diventare una città per i giovani e il Pnrr è una grande opportunità". Così il candidato sindaco del centrosinistra, Stefano Lo Russo, commenta l'indagine di previsione del terzo trimestre 2021 del tessuto imprenditoriale della regione. "A Torino c'è un tessuto produttivo straordinario, accompagnato da un sistema di alta formazione" dice Lo Russo sottolineando che "entrambi devono essere messi nelle condizioni migliori per affrontare la ripartenza. I prossimi mesi - ricorda - saranno decisivi, servirà un grande lavoro di rete e di competenze, in grado di superare gli effetti devastanti della pandemia e agganciare in modo strutturale la ripresa globale. Inoltre con l'avvio del Pnrr gli enti locali avranno la responsabilità di proporre investimenti all'altezza di questa straordinaria occasione di rilancio". Per il candidato sindaco del centrosinistra tra gli obbiettivi che Torino deve darsi "quello di diventare una città universitaria. Oggi, secondo una ricerca de il Sole24ore, è solo 86esima su 107 come città per i giovani. Un dato che deve essere invertito, attraverso un'offerta migliore in servizi e proposte culturali. L'obiettivo - conclude Lo Russo - è quello di trasformare gli investimenti in crescita occupazionale e occasioni per i giovani".