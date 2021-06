Appendino: Paese ha bisogno nuovo M5s, si trovi sintesi

"Il mio auspicio, e penso che sia ancora possibile, è che si possa trovare una sintesi e si possa lavorare tutti insieme per il nuovo Movimento, di cui non ha bisogno solo il M5s ma anche il Paese e tutte le persone che hanno votato il Movimento. Credo che tutti stiano lavorando nell'interesse del Movimento e cioè di fare un cambiamento. Sono ore e giorni complessi, ma sono ottimista e fiduciosa". Così, a margine della presentazione del nuovo campus didattico di Unito nell'ex sede della Stampa, la sindaca di Torino Chiara Appendino.

"Non mi stupisce che Conte abbia detto di non avere un piano B - sottolinea Appendino -, perché sono mesi che lavora sulla ristrutturazione del Movimento, che è un passaggio voluto da tutti. È evidente che come tutti i grandi cambiamenti non può essere indolore. Detto ciò ribadisco il mio auspicio che si trovi una sintesi". Alla domanda se voglia rivolgere un appello a Beppe Grillo, Appendino risponde "non credo che abbia bisogno dei miei appelli, ama il Movimento, lo ha fatto nascere e spero si possa presto partire col nuovo Movimento col supporto di tutti". Quanto ai tempi per la scelta del candidato sindaco sottolinea che "è evidente che questo e' un momento particolare per il Movimento, quindi e' anche giusto che il candidato sindaco o sindaca e lo stesso Movimento che poi sosterrà il candidato abbia uno scenario un po' più chiaro. Sono ore e giorni complessi - conclude - ma sono ottimista e fiduciosa".