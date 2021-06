Bilancio sostenibilità Citta Studi vale 6,5 milioni di euro

Città Studi ha presentato, per il terzo anno consecutivo, il Bilancio di Sostenibilità aggiornato al 31 dicembre 2020 con l'obiettivo di illustrare il proprio ruolo di supporto al territorio. Redatto con Deloitte & Touche, il documento si ispira ai GRI Standards, Global Reporting Initiative. "Il Bilancio coincide con l'anno della crisi pandemica ma nonostante la premessa - ha spiegato il presidente Pier Ettore Pellerey -, Città Studi è riuscita a mantenere un importante flusso economico pari a poco meno di 6,5 milioni di euro". Alla cifra vanno a unirsi altri importanti numeri: tre atenei del Nord Italia presenti con sei corsi di laurea attivi e 900 iscritti, 10 mila ore di formazione professionale per 194 corsi erogati a circa 1.700 studenti, una rete di relazioni professionali che ha visto coinvolti 30 Paesi stranieri per attività di ricerca e sviluppo, 99 aziende associate a Po.in.tex - Polo di Innovazione Tessile e circa 6.800 clienti Megaweb. L'impegno ambientale definito all'interno del Codice Etico, opera nel pieno rispetto e promuove azioni di sensibilizzazione per favorire l'utilizzo responsabile delle risorse e il corretto smaltimento dei rifiuti all'interno del campus, grazie all'installazione dell'impianto fotovoltaico che nel corso del 2020 ha generato 299.873 kWh di energia pulita per la rete, pari a circa 1.080 GJ, circa il 2,02% in più rispetto al 2019.