Azzardo: Chieri difende con odg in Comune attuale legge

Il Comune di Chieri si schiera contro il provvedimento della Giunta Cirio che punta a cambiare l'attuale legge sul gioco d'azzardo, rendendo meno restrittiva l'installazione delle slot machine. Obiettivo, afferma un ordine del giorno approvato oggi, "non interrompere i positivi risultati ottenuti sul territorio in termini di salute dei cittadini". Il documento sollecita il Governo a "normare il comparto dei giochi con vincite di denaro, con modalità estranee alle mere logiche del marketing, ovvero contingentando i punti vendita, proibendo ogni forma di incentivazione all'acquisto, alla stregua di quanto accade per i prodotti da fumo". Primi firmatari, Clara Bramardi (Sicchiero per Chieri Si), Manuela Olia (Pd) e Mariella Tagliavia (Chieri Ecosolidale). "Il Consiglio regionale - spiega Tagliavia - sta esaminando un disegno di legge della Giunta Cirio che modifica l'attuale legge riducendo gli elementi di contenimento dell'offerta di gioco con apparecchi automatici quali slot machine e videoLottery. Il ddl vuole limitare l'applicazione del distanziometro ai soli nuovi insediamenti e accorciare le distanze dai luoghi sensibili da 500 a 400 metri abolendone anche alcuni, come i luoghi di culto. E vuole cancellare la possibilità per i Comuni di individuare altri luoghi sensibili, riducendo così il ruolo di tutela della salute attribuito ai sindaci. E ancora, mentre oggi oltre metà dei Comuni piemontesi ha prescritto orari di accensione sotto le 10 ore al giorno, il ddl ne consentirebbe 18 nelle sale e 14 negli altri esercizi". "Mi auguro - aggiunge il sindaco di Chieri, Alessandro Sicchiero - che in Consiglio regionale prevalga il buon senso".