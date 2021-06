Soris chiude bilancio con utile di 5,9 milioni

Nonostante la riduzione degli incassi dovuta alla pandemia, Soris, la società di riscossione torinese, ha chiuso il 2020 con un sostanziale aumento di redditività, principalmente grazie alla riduzione dei costi, di 5,8 milioni, e dei rischi operativi. Il bilancio della partecipata di Comune e Regione vede, dunque, un utile netto di 5,9 milioni, a fronte di 1,7 nel 2019, ricavi operativi totali di 22,6 milioni, il 2,57% in meno rispetto al precedente esercizio, e margine operativo lordo pari a 7,8 milioni, pari al +199,46% rispetto all'anno precedente. Il calo delle spese è legato al blocco della riscossione dovuto all'emergenza sanitaria, con la conseguente diminuzione dei costi di stampa, recapito e notifica dei documenti e di quelli legati alla gestione delle procedure esecutive e cautelari. In sede di riparto degli utili è stata deliberata la distribuzione di dividendi ai soci per un importo di 3,2 milioni e l'assegnazione a riserva straordinaria di 2,4 milioni. L'assemblea straordinaria ha inoltre deliberato, a norma di legge, l'aumento a titolo gratuito del capitale sociale da 2.583.000 euro a 5 milioni, e approvato le modifiche statutarie con l'ingresso di nuovi soci, i Comuni di Grugliasco e San Mauro.