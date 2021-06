Meteo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi

A Torino oggi, mercoledì 30 giugno, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3484m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: permangono condizioni di instabilità a tratti su Piemonte e VDA, a causa di un vortice ciclonico posizionato oltralpe. Possibilità del transito di sistemi temporaleschi, che solo localmente potranno coinvolgere anche le pianure orientali. Tendenzialmente asciutto su basso Piemonte e Liguria. Clima che rimane caldo e afoso.