Torino: prolungamento metro, concluso primo tratto

Si è concluso oggi lo scavo del primo tratto di galleria fino alla stazione Certosa, a Collegno, per il prolungamento ovest della linea 1 della metropolitana torinese. "Un'opera che sta andando avanti nei tempi e nei costi" sottolinea l'amministrazione unico di Infra.To Massimiliano Cudia, che conferma la fine dei lavori nel secondo semestre 2024. Oltre 200 le persone al lavoro per realizzare le 4 stazioni, il parcheggio di interscambio e la galleria di 3,4 km. "Oggi per noi è il giorno del ringraziamento - dice il sindaco di Collegno, Francesco Casciano -. Un grande passo verso la conclusione di un'opera straordinaria. Le infrastrutture sono necessarie per una vera transizione ecologica ed economica del territorio e noi vogliamo essere la locomotiva della città metropolitana e del Piemonte". Anche l'assessore al Bilancio della Regione Piemonte, Andrea Tronzano, evidenza che "grandi opere e collegamenti viari sono, insieme alla manifattura, indispensabili per far ripartire il Piemonte", mentre per la sindaca metropolitana Chiara Appendino "oggi sono due i messaggi che diamo: che Governo e Stato credono in opere come questa e nel nostro territorio e che lo Stato dà fiducia e risorse a enti locali che poi sono in grado di spenderle bene e nei tempi". "Oggi - conclude il sottosegretario ai Trasporti Giancarlo Cancelleri - si celebra il lavoro e la fatica dell'uomo e abbiamo l'esempio di una grande sinergia istituzionale per l'obiettivo comune di una mobilità davvero intelligente".