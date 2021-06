Ambiente: LifeGate, 72% torinesi crede nella sostenibilità

Il 72% dei torinesi crede che la sostenibilità sia un patrimonio in grado di influenzare le abitudini quotidiane e il mercato. Tra i più sensibili al tema i giovani della Generazione Z, tra i 18 e i 24 anni, laureati, dirigenti, imprenditori e persone attente ai consumi dei cibi e in particolare della carne. Lo evidenzia la ricerca annuale svolta da LifeGate, nata 20 anni fa proprio per promuovere la sostenibilità, compiuta interrogando 618.000 torinesi e presentata oggi sulla terrazza all'ultimo piano di Green Pea, alla presenza di Oscar Farinetti. La ricerca evidenzia come l'83% dei torinesi, dopo la pandemia, abbia scelto di modificare il proprio stile di vita soprattutto riguardo agli acquisti (72% Generazione Z), preferendo prodotti italiani (62%). L'80% (84% Generazione Z) sceglie mete italiane per le vacanze, il 73% (58%) acquista prodotti sostenibili, il 60% (79%) preferisce acquisti online. "E' in corso la strutturazione di una nuova consapevolezza su questi temi che sta accelerando il passaggio a un'economia resiliente e sostenibile", dice Enea Roveda, ceo di LifeGate. "Io sono un commerciante e quindi un uomo che si occupa di consumi - spiega Farinetti - ma non un consumista. La qualità e la sostenibilità ormai dettano la linea". "Torino investe da anni su tutto questo - aggiunge Alberto Sacco, assessore al Turismo della Città - ma la sostenibilità non è gratis, costa in termini economici e di consenso, soprattutto all'avvio dei progetti di natura green basta vedere le discussioni intorno alle piste ciclabili e ai nuovi bidoni per la differenziata che tutti vogliono purché non crei loro fastidio e non sotto casa loro".