Torino: Cancelleri, ulteriore sostegno a linea 2 Metro

Un impegno a rafforzare ulteriormente il finanziamento per la linea 2 della metro di Torino, per la quale il Governo ha gia' stanziato 828 milioni. È quello preso oggi dal sottosegretario ai Trasporti Giancarlo Cancelleri alla conclusione dello scavo del primo tratto di galleria fino alla stazione Certosa di Collegno del prolungamento della linea 1. "Lo Stato è presente ancora una volta - dice - e lo dimostra finanziando opere che vengono poi realizzate sui territori. Oggi prendo l'impegno a sostenere ulteriormente la linea 2. Un impegno che prendiamo perché abbiamo finanziato tantissimo in giro per l'Italia il trasporto rapido di massa, perché crediamo che sia finalmente arrivato il momento di dotare le nostre città di infrastrutture moderne e con standard europei molto alti e di togliere quell'inutile traffico che spesso è generato dai pendolari costretti a prendere il mezzo proprio. C’è un impegno da parte mia - ribadisce - e voglio spiegare al ministro quali sono le intenzioni di questo territorio e sostenere le sue richieste. Già questo pomeriggio avremo una piccola riunione per cominciare a fare il quadro di quello che serve per irrobustire il finanziamento che abbiamo già messo in campo. Poi ci diamo appuntamento la prossima settimana a Roma - conclude - perché il sindaco deve incontrare anche il Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione, Catalano, per chiudere un impegno che ho preso ma dobbiamo finalizzare".