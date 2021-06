Sanità: carenza personale, ospedale Chivasso riduce servizi

Riduzione della attività nelle sale operatorie e negli ambulatori chirurgici dell'ospedale di Chivasso per far fronte alla carenza di personale all'ospedale di Ciriè. Lo ha comunicato l'Asl To4 per i mesi di luglio e agosto. "Alla fisiologica riduzione estiva dell'attivita' delle sale operatorie si somma una riduzione volta a supportare, in un'ottica di rete, il Dea di Ciriè - fanno sapere dall'Asl To4 - non si tratta di una chiusura dei reparti o delle sale operatorie". I medici di Chivasso saranno quindi impegnati a garantire anche la linea chirurgica al pronto soccorso dell'ospedale di Ciriè. Quello della carenza di personale è un problema cronico in Asl To4 tanto che, al momento, per lo stesso motivo, non c’è ancora una data per la riapertura post emergenza covid del pronto soccorso di Cuorgnè e del punto di primo intervento all'ospedale di Lanzo.