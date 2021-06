Marnati, Piemonte sta anticipando la transizione ecologica

"Noi la transizione ecologica l'abbiamo già un po' anticipata. Stiamo agendo, ma non basta mai. È un processo lunghissimo che andrà avanti anche quando questa amministrazione regionale sarà finita". Così l'assessore all'Ambiente del Piemonte, Matteo Marnati, in occasione dell'appuntamento di oggi a Torino sulla transizione ecologica, in collegamento con il ministro Roberto Cingolani e il governatore piemontese Alberto Cirio. "Prima ancora che arrivi il Pnrr - ha detto Marnati - stiamo cercando di mettere in campo con fondi nostri e statali azioni che anticipino le misure previste dal Piano. Non conosciamo ancora i criteri per scaricare a terra tutti i soldi in arrivo, abbiamo tanti progetti sparsi ma non c’è una visione strategica: stiamo ragionando per creare una sorta di aggregazione di area fra Comuni, e le amministrazioni comunali stanno recependo questa indicazione". "Il 2021 - ha sottolineato Marnati - sarà l'anno della programmazione, fondamentale per costruire i prossimi 10 anni. Dobbiamo spendere bene questi fondi, e gestire questa fase cruciale non sarà facile".