SANITA'

Medicina territoriale, al Piemonte 271 milioni dal Recovery Plan

Stabiliti i fondi del Pnrr e il numero di strutture da realizzare. Case e ospedali della Comunità, centrali operative territoriali: la Regione deve presentare il piano entro la fine dell'anno. Non sono ammessi ritardi, pena dover dire addio ai finanziamenti

Vale 271milioni e 500mila euro il Pnrr per la sanità piemontese. Soldi che bisognerà essere in grado di spendere, evitando che ritardi nella tabella di marcia indicata dall’Unione Europea portino a perdere un’occasione unica per rafforzare concretamente la medicina territoriale. Perché è proprio su questo aspetto della sanità, le cui carenze sono state messe drammaticamente a nudo dalla pandemia, che si concentra il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La cifra complessiva è la somma dei costi stabiliti per tre tipi di strutture, il cui numero per ogni regione, è stato stabilito nel piano predisposto dall’Agenas, come ha spiegato il direttore regionale della Sanità Mario Minola intervenendo a un webinar dell’associazione Motore Sanità. Il Recovery Plan prevede la realizzazione di Case della Comunità, di Centrali operative territoriali e di Ospedali di Comunità. Le prime, che in Piemonte dovranno essere 93 e il cui completamento è stabilito avvenga entro il 2026, saranno strutture dove fornire tutti i servizi sanitari di base. Luoghi dove i medici di famiglia, figura chiave della Casa della Comunità, e i pediatri di libera scelta lavorano in équipe, in collaborazione con gli infermieri di famiglia, gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti sanitari quali logopedisti, fisioterapisti, dietologi, tecnici della riabilitazione e altri ancora. Prevista anche la presenza degli assistenti social e di un punto prelievi. Ogni struttura sarà dotata di 10, 15 sale di consulenza ed esami, servizi diagnostici di base, come ecografia, elettrocardiografia, radiologia, spirometria.

Per questi avamposti della sanità territoriale – le cui sedi così come quelle degli ospedali di comunità e delle centrali operative territoriali, dovranno essere definite dalla Regione, in collaborazione con le Asl, entro fine anno – si ipotizza l’utilizzo di strutture già esistenti e in molti casi non più utilizzate, ma adattabili con interventi di edilizia. Dove non sarà possibile si dovranno costruire ex novo.

Meno complesso il problema per le centrali operative che in Piemonte saranno 43, in molti casi coincidenti con gli attuali distretti sanitari che nel progetto rappresentano il fulcro dell’attività di coordinamento dei servizi territoriali. Con un ruolo di primaria importanza della telemedicina, strumento che in Piemonte sta già vedendo ancor prima del Recovery Plan alcuni progetti sperimentali. Il costo per ciascuna centrale è stato fissato in 1 milione e mezzo. Costi che ovviamente non contemplano quelli per il personale e questo sarà, probabilmente, un problema nel riordino della sanità territoriale e il suo più stretto collegamento con la rete ospedaliera.

Non è una novità assoluta, avendo il Piemonte da qualche anno aperto a questo tipo di strutture, l’Ospedale di Comunità. Dei 381 previsti in tutto il Paese, il Piemonte dovrà averne 27, ciascuno con una ventina di letti che possono arrivare fino al doppio. La loro funzione è, almeno sulla carta, molto importante nel legare il sistema ospedaliero a quello territoriale. Sono letti destinati a pazienti che richiedono terapie di bassa o media intensità clinica e per degenze di breve durata. Dovrebbero servire a decongestionare i Pronto Soccorso e, nel contempo, a fornire una ospedalizzazione intermedia a chi viene dimesso da strutture per acuti e che ancora non è nelle condizioni per proseguire le cure a casa o nelle Rsa. In queste strutture sanitare è prevista la presenza di un medico per 4,5 ore al giorno e 9 infermieri insieme a 6 operatori sociosanitari a tempo pieno. Sempre secondo il piano di Agenas il costo annuo per il personale per ogni ospedale di comunità, con una media di 20 letti, è stimato in circa 600mila euro.

Un piano ambizioso, ma soprattutto necessario per colmare se non del tutto almeno in buona parte, quelle carenze emerse con tutta evidenza in questo anno di pandemia. Un piano che non consente ritardi. “Stiamo già lavorando per analizzare le necessità e censire le disponibilità degli immobili, valutare le possibili ristrutturazioni”, spiega l’assessore Luigi Icardi. Il tempo per individuare le sedi dove collocare le nuove strutture e presentare i progetti non è molto. Tutto deve essere pronto entro la fine dell’anno. E poi si dovrà proseguire rispettando la tabella di marcia, altrimenti invece che essere coperte dal Pnrr quelle spese diventeranno nuovi debiti.