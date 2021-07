Meteo: giornata ampiamente soleggiata,

A Torino oggi, giovedì 1° luglio, giornata soleggiata, con nubi in aumento dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3393m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: rimonta l'alta pressione da ovest garantendo una giornata ampiamente soleggiata, con cieli più limpidi e clima meno afoso seppur caldo, con massime sui 30-32°C sulle zone di pianura piemontese. Aria più fresca al primo mattino. Nel pomeriggio qualche nube lungo il monti. In Liguria mare poco mosso e venti deboli.