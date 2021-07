Tav: Marin (Lega),impegno Damilano rivolto a tutto territorio

"La presenza di Paolo Damilano lunedì a Chiomonte è segno della grande attenzione che il candidato sindaco di TORINO già dedica non solo al capoluogo piemontese, ma all'intera provincia. Damilano sa che, in caso di vittoria, oltre al ruolo di primo cittadino di Torino sarà chiamato a ricoprire anche quello, fondamentale e delicato, di sindaco della città metropolitana". Così Valter Marin, consigliere regionale della Lega, sulla visita al cantiere Tav, a cui ha preso parte lunedì scorso. "La scelta di recarsi personalmente a verificare l'avanzamento dei lavori della Torino-Lione - aggiunge - con il presidente del consiglio regionale, il segretario della Lega Matteo Salvini e una delegazione di consiglieri regionali leghisti testimonia l'interesse e l'impegno di Damilano per il futuro di tutta la nostra provincia, Val di Susa compresa".