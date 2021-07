Casa: Ream acquisisce 58 appartamenti in housing sociale

Ream Sgr S.p.A., per conto del Fondo Piemonte C.A.S.E Costruzione Abitazioni Sociali Ecosostenibili, ha perfezionato l'acquisizione di un immobile sito nel comune di Torino, tra le vie Desana e Rivarossa, da ECO-Logica Progetti S.r.l., sottoscrivendo al contempo un contratto di locazione per l'intero immobile con la Cooperativa INCoop CASA. Si tratta di un immobile composto da 58 appartamenti di housing sociale per una superficie complessiva di 5.000 mq ed un valore di 7,3 milioni di euro. Con la formalizzazione di questa operazione, il Fondo Piemonte C.A.S.E. ha in portafoglio 720 appartamenti localizzati su tutto il territorio piemontese e ne sono in corso di realizzazione ulteriori 180, per un totale di 900 appartamenti, per un investimento complessivo pari a 110 milioni di euro.