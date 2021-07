M5s: capogruppo Torino, noi esempio unione e abnegazione

Nessuna "guerra fra bande", "per me conta solo il Movimento, la sua comunità, la sua politica, la sua dignità, la sua capacità di rimanere unito nelle cose che si fanno. Torino su questo può fare da esempio di unione e abnegazione al di là di ogni moto dell'anima. Chiaramente nell'attesa che a qualcuno venga in mente di convocare una due giorni di Stati Generali per discutere il nuovo statuto, eventualmente migliorarlo, e approvarlo insieme. Tutti insieme". Sono le parole della capogruppo 5 Stelle in Comune e aspirante candidata sindaca Valentina Sganga a proposito della crisi del M5s. "Il MoVimento 5 Stelle è un luogo di confronto franco, talora spietato - scrive su Facebook -, ma capace da sempre di autodeterminarsi superando le crisi. In questa fase la guerra tra bande, fomentata dai media, non ha alcun senso. Loro non sono né con Conte né con Grillo ma sono solo per la distruzione degli uni e degli altri. E in questo momento chiunque si presti a questa narrazione gli fa un enorme favore".