Torino: ex M5s Carretto candidato sindaco Movimento 4 Ottobre

Damiano Carretto, consigliere comunale ex M5s, scende in campo per le amministrative di Torino. È lui il candidato sindaco del Movimento 4 Ottobre, nato dai fuoriusciti pentastellati, con Torino Verde, "una lista unica nel panorama di queste elezioni - dice - che presenta un bipartitismo che è ormai pensiero unico. Serviva una forza politica ambientalista, inclusiva, che immagini una città dei diritti, che guardi al futuro e sia in grado di intercettare i bisogni del mondo orientati a una vera transizione ecologica". Una lista, aggiunge, che si "apre alla città e alle realtà con cui abbiamo lavorato in questi anni" ma anche al M5s. "Ci sono forze politiche palesemente in difficoltà - osserva Carretto -, in crisi di identità e direzione politica, ad esempio M5s e Verdi, che credo potrebbero trovare nella mia candidatura e in questo progetto una via d'uscita per abbandonare le ambiguità a cui sono soggette. Se il M5s si riconoscesse nel nostro progetto, nessuno preclusione nel condividere programmi e magari costruire un'alternativa forte e credibile. Vedo il M5s alla ricerca di un'identità e questa identità potremmo essere noi". A presentare la lista i fondatori del M4o, i consiglieri regionali Francesca Frediani e Giorgio Bertola che parlano di "una lista nuova che pero' rappresenta un elemento di forte continuità rispetto a idee, valori e programmi che abbiamo portato avanti in questi anni", e la parlamentare di Alternativa C'è, Jessica Costanzo che sottolinea il "coraggio di mantenere le proprie idee e la costanza nel difendere la parte più debole".