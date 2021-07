Sanità: Affidea, si rafforza e acquisisce Cdc in Piemonte

Affidea ha acquisito il 100% del Centro diagnostico Cernaia |Cdc Group, rinomato erogatore di prestazioni ambulatoriali in Piemonte. Con questa operazione Affidea rafforza la sua presenza in Italia, diventando il più grande gruppo sanitario di assistenza specialistica ambulatoriale del Paese. Con questa acquisizione, a livello europeo, la rete di Affidea conterà 308 centri, quasi 11.000 professionisti e assisterà circa 10 milioni di pazienti ogni anno, dopo avere integrato oltre 125 nuovi centri negli ultimi 5 anni. Da quasi cinquant'anni il gruppo Cdc è una delle realtà sanitarie più significative e dinamiche dell'area Nord-Ovest dell'Italia, con le sue 32 sedi sparse nel territorio piemontese, 1,2 milioni di pazienti e ogni anno più di 3,7 milioni di test di laboratorio, 420.000 visite specialistiche e circa 500.000 esami di diagnostica per immagini. Collabora con oltre 1.300 professionisti, di cui 900 sono medici. Si colloca inoltre come erogatore preferenziale di fondi e assicurazioni sanitarie private, nonché di oltre 8.000 aziende distribuite sul territorio settentrionale. In Italia, Affidea e Cdc potranno contare, grazie all'acquisizione, su un team costituito da oltre 2.500 professionisti, di cui quasi 2.000 sono medici. Con una rete di 54 centri e 60 punti prelievo, l'azienda potrà assistere in totale circa 2,2 milioni di pazienti all'anno. Affidea Italia finora ha eseguito ogni anno più di 600.000 esami diagnostici e 2,4 milioni di test di laboratorio, assistendo oltre un milione di pazienti.