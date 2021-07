FIANCO DESTR

Cirio come il mago Otelma: "Possiamo vincere nel 2023"

Il governatore guarda ai prossimi appuntamenti elettorali e preconizza il successo del centrodestra: "Intanto dobbiamo lavorare bene". E chissà dove si vede lui di quando arriveranno le urne (nazionali ed europee)

Alberto Cirio scalda i motori e guarda lontano: “Ci sono i presupposti perché il centrodestra vinca le elezioni politiche nel 2023, dobbiamo lavorare tanto e bene insieme come stiamo facendo nelle Regioni e nei Comuni con gli amici della Lega e Fratelli d'Italia” dice il governatore del Piemonte a margine dei lavori del Comitato europeo delle regioni. Ieri sera a Bruxelles, racconta, “Antonio Tajani ha riunito la delegazione italiana del Ppe. È stato uno scambio di idee utile anche per le esigenze del Piemonte. Questo ci aiuta a scrivere un piano di programmazione 2021-27 per la gente e non fatto dai professori nei palazzi”.

Un piano che, secondo chi lo conosce bene e ne ha raccolto le confessioni più sincere, potrebbe non essere lui a portare a termine giacché un altro mandato in piazza Castello non sarebbe esattamente nei suoi piani. Certo, non manca il tempo a lui e alla coalizione per rifletterci su, ma quel riferimento alle politiche – in scia a quanto detto proprio da Tajani ieri – potrebbe tradire un progetto politico che porterebbe il governatore lontano da Torino, chissà magari a Roma o forse – più probabilmente – a Bruxelles, tra quei banchi in cui trovò asilo dopo la caduta della giunta Cota di cui era stato assessore allo Sport.