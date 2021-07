Comau, linea automatizzata per moduli batteria a ioni litio

Comau ha progettato e sviluppato una delle prime linee automatizzate al mondo per la produzione di moduli batteria agli ioni di litio dedicati a soluzioni di trasporto elettrico. La linea consente a Leclanchè di aumentare fino a sei volte l'attuale capacità di lavoro, raggiungendo una produzione finale di oltre 60.000 moduli all'anno Automatizzando processi manuali complessi, questa innovativa soluzione riduce i costi operativi fino al 20% Un sistema all-in-one, che copre l'intero processo di produzione delle batterie, con tutta la flessibilità necessaria per gestire fino a 50 diverse configurazioni di prodotto. "Siamo lieti di aver lavorato insieme a Leclanchè per supportare il loro percorso di automazione e aumentarne il potenziale produttivo. Il successo di questo progetto è frutto del nostro approccio ad un processo di ingegneria simultanea fortemente centrato sui bisogni dei clienti. Inoltre, dimostra i costanti investimenti che Comau porta avanti per rafforzare sempre più la capacità di soddisfare la domanda crescente di batterie e di soluzioni per l'accumulo di energia di elevata qualità in arrivo dal mercato" commenta Andrew Lloyd, Comau Segment Leader for Diversified Automation Systems and Electromobility.