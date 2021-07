Borse studio, Piemonte conferma stanziamento di 26,4 milioni

Per l'anno accademico 2021/2022 resta invariato a 26,4 milioni l'importo delle borse di studio Edisu: agli studenti in sede andranno 1982 euro, ai pendolari 2899, mentre ai fuori sede spettano 5258 euro. Lo prevede una delibera di Giunta Cirio sulla quale ha dato oggi parere favorevole a maggioranza la VI Commissione. L'assessore all'Istruzione, Elena Chiorino, ha precisato che nel documento è stata recepita la proposta di Edisu di ridefinire l'importo della borsa di studio da erogare nei casi in cui gli studenti rifiutino il posto letto o non compilino le procedure di dichiarazione di interesse in fase di accettazione del posto letto. Accolte anche alcune richieste di modifica dei criteri fatte dall'Assemblea degli studenti, come consentire a chi a causa dell'emergenza Covid abbia difficoltà di spostamento di rimanere nelle residenze Edisu gratuitamente per questo agosto. Marco Grimaldi (Luv) e Diego Sarno (Pd) hanno chiesto di poter tornare quanto prima alle modalità pre-Covid, con le audizioni di Edisu, dell'Assemblea studenti e dell'Osservatorio per il Diritto allo Studio. Hanno inoltre chiesto chiarimenti sulle proposte dell'Assemblea degli studenti che non sono state accolte, in particolare quella di concedere anche per il 2021/2022 8 crediti straordinari Covid agli studenti che non abbiano conseguito il numero di crediti formativi utili per accedere ai bandi. "La competenza è statale - ha spiegati in proposito Chiorino - e il Piemonte ha portato l'istanza al tavolo nazionale, ma non sono state evidenziate analoghe criticità in altre Regioni, per cui non è stata accolta".