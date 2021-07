POLVERE DI (5) STELLE

Attenti al lupo, degli ex grillini

Con un richiamo alle sacre fonti battesimali del M5s scende in campo Carretto, candidato sindaco per i fuoriusciti pentastellati. "La nostra non è una forza politica nuova, ma raccoglie principi già ben presenti". Madrina e padrino dell'operazione Frediani e Bertola

L’ex grillino Damiano Carretto, consigliere comunale in Sala Rossa, si candida a sindaco con la lista “Torino verde” del Movimento 4 ottobre, a cui appartengono numerosi fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle. “Con coraggio – ha spiegato Carretto nel corso di una conferenza stampa significavitamente tenuta nel cortile della Cavallerizza, uno dei luoghi simbolo delle battaglie (perse) del M5s – abbiamo deciso di presentarci alle elezioni, spinti dal panorama politico attuale in cui il centrosinistra propone idee di 30-40 anni fa e il centrodestra si presenta con la faccia pulita, ma con dietro partiti che invitano all’esclusione. Noi invece proponiamo una politica inclusiva, fortemente ambientalista, una città dei diritti, a misura di bambino, che guardi al futuro”. Vaste programme, insomma. “Questo fa di noi una lista unica nel panorama delle elezioni a Torino – ha aggiunto – sono stato scelto come candidato sindaco per il lavoro fatto in Consiglio comunale in questi cinque anni, anche scontrandomi a volte con la mia ex forza politica. Le promesse con gli elettori vanno mantenute fino all’ultimo”. Una presenza che oltre ad affollare la platea degli aspiranti sindaci frammenta ancor di più quell’area che si colloca al di fuori degli schieramenti tradizionali che ad oggi vede almeno altri tre contendenti: Angelo D’Orsi per la sinistra radicale, Ugo Mattei a capo dei benicomunisti, Giusi Greta Di Cristina per il comunisti di Marco Rizzo.

La lista,spiega Carretta, “ha già un programma pronto con 30 punti, oggi ci apriamo anche alla città, alle associazioni e gruppi informali. L’ascolto per noi è fondamentale. Ci sono forze politiche che in questo momento sono fortemente in crisi d’identità, come il MoVimento 5 Stelle e i verdi. Queste forze potrebbero trovare nella mia candidatura una via d’uscita. Invito tutti ad abbracciare il progetto Torino verde”. Fallito l’asse giallo-rosso per i fuoriusciti non resta che il verde. “In questa città – conclude il candidato sindaco – serve un terzo polo forte, vero, che abbia proposte non legate alle vecchie logiche di partito e della spartizione di potere”.

Presenti alla conferenza anche i consiglieri regionali del Movimento 4 ottobre, Francesca Frediani e Giorgio Bertola, quest’ultimo candidato presidente della Regione per il M5s alle scorse elezioni. “Il nostro movimento – ha spiegato Frediani – è nato per portare avanti gli ideali e le origini del MoVimento 5 Stelle, che è nato appunto il 4 ottobre. Noi speriamo che molti attivisti ed eletti possano trovare una casa dopo l'implosione del MoVimento 5 Stelle. La nostra non è una forza politica nuova, ma raccoglie principi già ben presenti”. Simbolo del Movimento 4 ottobre è un lupo: “Un riferimento francescano – ha detto Bertola – i valori portati avanti in questi anni continuano sulle nostre gambe. La lista rappresenta una forte continuità con i valori e le idee portate avanti in consiglio regionale e in consiglio comunale”.