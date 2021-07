Meteo: bel tempo con sole per l'intera giornata

A Torino oggi, venerdì 2 luglio, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3833m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: condizioni di alta pressione garantiscono bel tempo sul Nordovest italiano, dove avremo una giornata ben soleggiata da mattino a sera. Soltanto qualche classico annuvolamento cumuliforme lungo i monti durante le ore pomeridiane. Clima tipico estivo, sui 30°C in Valpadana, più fresco in Liguria seppur afoso. Mar ligure poco mosso.