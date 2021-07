Da domani i saldi estivi, subito sconti record

Al via domani, a Torino e in tutto il Piemonte, i saldi estivi. Fino a sabato 28 agosto gli sconti interesseranno tutti i comparti - abbigliamento, calzature, intimo, casa, profumeria - con sconti subito alti, fra il 30 e il 50%, a causa del lunghissimo periodo di lockdown. "La crisi continua a picchiare duro. I livelli di vendita degli anni scorsi sono irraggiungibili", dice l'Ascom che prevede una spesa media tra i 100 e i 150 euro a famiglia e sottolinea un cambiamento nelle abitudini dei consumatori con un'attenzione maggiore a tempo libero, sporti, benessere e viaggi, meno alla moda. "La crescita del clima di fiducia della nostra clientela ci fa sperare in una stagione che permetta in parte il recupero delle vendite perdute e il mantenimento dei posti di lavoro", afferma Maria Luisa Coppa. Confesercenti prevede una spesa dei piemontesi intorno ai 220 milioni. "Potrebbe essere la svolta dopo un anno difficilissimo, con i prezzi più bassi di sempre", spiega. Secondo un sondaggio con Swg il 52% dice di voler approfittare dei saldi estivi per fare uno o più acquisti, mentre il 27% deciderà in base alle occasioni. Si compreranno soprattutto borse, calzature e accessori (63%), seguito da maglie e magliette (40%), dall'intimo (18%), costumi da bagno e accessori mare (17%).

"Si intravedono segnali di una graduale ripresa alla predisposizione all'acquisto, - aggiunge Gianfabio Vanzini presidente Gruppo Abbigliamento Ascom Confcommercio Torino e provincia - ma ancora non così marcati da fare prevedere un rapido ritorno a comportamenti pre-Covid. Tuttavia è ancora più marcata la predisposizione alla ripresa della fruizione del proprio tempo libero, compresso dalle precedenti rigide disposizioni dettate dall'emergenza sanitaria. Dai saldi estivi 2021 mi aspetto performance senz'altro migliori rispetto ai saldi estivi 2020, senza però raggiungere i valori percentuali dei saldi estivi 2019, gli ultimi prima della pandemia". "Speriamo - dice Micaela Caudana, presidente di Fismo, la federazione dei commercianti di abbigliamento e calzature aderente a Confesercenti - che le previsioni siano confermate. Sarebbe il primo vero segnale di svolta per un settore duramente colpito dalla pandemia: basti pensare che lo scorso anno in Piemonte ha perso un miliardo in consumi. È l'intera filiera ad aver sofferto per le chiusure e per la ridotta mobilità delle persone: non è un caso che sia fra le poche per le quali è stato prolungato il divieto di licenziamento. Noi commercianti vogliamo lasciarci alle spalle tutto questo e contiamo sul fatto che la voglia di uscire e riprendere le proprie abitudini che si riscontra per i pubblici esercizi contagi anche i nostri negozi. Speriamo che si confermi anche la tendenza di un ritorno dei consumatori ai negozi di vicinato, che garantisce qualità, professionalità, presenza e continuità di rapporto con la clientela".