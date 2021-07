Sanità: concorso a Torino, in 435 alla prova per 14 posti

Sono 435 le persone che questa mattina si sono presentate al PalaAlpitour di Torino per il concorso bandito in forma associata da sette aziende sanitarie torinesi per quattordici posti a tempo indeterminato, categoria D, da collaboratore amministrativo professionale. Nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid, al PalaAlpitour è in programma la prova scritta del concorso, coordinato dall'ospedale Mauriziano. Si tratta di due posti per ogni azienda, ma la graduatoria finale potrà valere in prospettiva oltre i primi quattordici. Oltre al Mauriziano, le aziende coinvolte sono Città della Salute di Torino, Asl Città di Torino, San Luigi, AslTo3, AslTo4 e AslTo5. Gli ammessi alla prova erano stati 1.370.