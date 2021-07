Torino: slittano al 12/7 novità su rete trasporti pubblici

Slittano di qualche giorno le novità nel trasporto pubblico torinese per quel che riguarda le linee cittadine. Previste inizialmente il primo luglio, le modifiche verranno introdotte dal 12 luglio, completando così il progetto che ha già visto ieri l'avvio delle due nuove linee di San Mauro e Settimo Torinese, SM1 e SM2. "Si tratta di un breve slittamento - spiega l'azienda di gestione Gtt - che, in considerazione del periodo estivo, non avrà conseguenze sul servizio e consentirà ai clienti del trasporto di familiarizzare con i cambiamenti della rete in vista della ripartenza di settembre". Le novità riguardano la linea 18, che sarà sostituita dalla nuova linea 8 e dalla 63/, con una maggiore frequenza della 8 che avrà intervalli ridotti dagli attuali 12 a 6 minuti. Per la linea 63/, che estenderà il percorso fino alla zona ospedali, le frequenze di passaggio passeranno da 20 minuti a 10 minuti. Altre novità riguardano i nuovi percorsi delle linee 35, che passerà anche da 15 a 10 minuti fra un passaggio e l'altro, 27 e 57, entrambe con interscambio a Porta Susa. Il progetto di revisione delle linee urbane proseguirà con altre modifiche dal primo di agosto.