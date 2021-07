Torino cerca volontari per la nuova mobilità integrata

La Città di Torino, prima in Italia, cerca volontari per i nuovi modelli di mobilità sostenibile per promuovere le alternative all'auto privata. Da oggi al 2 agosto è possibile candidarsi per aderire alla sperimentazione per l'utilizzo di 'buoni mobilità' attraverso una piattaforma Maas, Mobility As a Service (MasS), nuovo concetto di mobilità che prevede l'integrazione di diversi servizi di trasporto pubblici e privati, dal bus al bike sharing, dal car rental al taxi, riuniti in un unico servizio e con un unico sistema di pagamento. Per candidarsi alla sperimentazione, che partirà il primo ottobre e durerà 12 mesi, occorre essere maggiorenni e residenti a Torino, con Isee inferiore a 50 mila euro, non essere proprietari di un'auto o averla rottamata nel biennio 2020/2021, essere titolari di una carta di credito o di altri sistemi di pagamento elettronici e possedere uno smartphone. Saranno ammessi un massimo di 1.100 cittadini, i primi 100 interamente finanziati.