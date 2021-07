Commercio: Leone (Lega), Piemonte finanzia primi 25 distretti

"La Regione, con l'assessore leghista al Commercio Vittoria Poggio, ha stanziato mezzo milione di euro per finanziare i primi 25 progetti relativi all'istituzione di altrettanti distretti del commercio, nell'attesa di attingere a una più ampia graduatoria che andrà a rivitalizzare tutte le province". Lo sottolinea il consigliere leghista Claudio Leone, presidente della III Commissione "Il provvedimento - spiega Leone - mira a sostenere il commercio attraverso strategie capaci di rispondere agli effetti della pandemia. Parallelamente, la Regione ha voluto creare un sistema strutturato e organizzato territorialmente, in grado di coinvolgere le singole attività commerciali con i Comuni, le organizzazioni imprenditoriali, le imprese, i consumatori e gli altri soggetti portatori di interesse. L'obiettivo è dotare i nostri territori di nuovi strumenti capaci di garantire il presidio commerciale e l'occupazione". "La Regione a trazione Lega - aggiunge - dimostra la sua costante attenzione al commercio di vicinato in un momento delicato come quello post pandemia. Questo provvedimento è il primo passo di una strategia più ampia per l'istituzione di queste nuove forme di aggregazione in tutto il Piemonte. Da imprenditore prestato alla politica, so bene quanto sia essenziale sostenere un comparto che è baluardo contro la desertificazione. Da consigliere eletto in Canavese, voglio infine congratularmi con Ivrea, Rivarolo e San Benigno che hanno visto accolti i loro progetti".