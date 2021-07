Grimaldi (Luv), Forte Fenestrelle vada a chi l'ha salvato

Il capogruppo Luv in Regione Piemonte, Marco Grimaldi, chiede il Forte di Fenestrelle venga affidato a chi l'ha salvato dall'abbandono: l'associazione Progetto San Carlo Onlus-Forte di Fenestrelle. "Dopo 33 anni di lavoro - dice Grimaldi - l'associazione riconsegna allo Stato la vecchia fortezza sabauda, per i decenni precedenti abbandonata a incuria e devastazioni, messa in sicurezza, restaurata e ritrasformata in un bene storico di grande valore anche turistico. Eppure, allo scadere della concessione, lo Stato procede allo sfratto esecutivo dei volontari e il Demanio blocca gli spettacoli e i cantieri di salvaguardia. E' un atteggiamento miope e dannoso per il nostro patrimonio culturale". "Si dovrebbe - sottolinea - confermare l'affidamento della struttura a chi ha saputo farla rivivere senza guadagnare nulla dalla gestione: E' chiaro a tutti che il rischio di un periodo di inattività è quello di rigettare il monumento nel degrado e nell'abbandono. Chiedo che l'assessora alla Cultura e Turismo del Piemonte, Vittoria Poggio, si rivolga al ministro Dario Franceschini e solleciti un immediato cambio di rotta".