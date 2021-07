ECONOMIA DOMESTICA

Commercio, fiducia in saldo

Da domani iniziano i saldi con sconti tra il 30 e il 50 per cento. Secondo l'Ascom le famiglie piemontesi hanno destinato 150 euro. Coppa: "Livelli di vendita pre-crisi ancora lontani". Mentre è allarme rosso per l'impennata dei prezzi delle materie prime

Al via domani, a Torino e in tutto il Piemonte, i saldi estivi. Fino a sabato 28 agosto le promozioni interesseranno tutti i comparti – abbigliamento, calzature, intimo, casa, profumeria – con sconti subito alti, fra il 30 e il 50 per cento, a causa del lunghissimo periodo di lockdown. “La crisi continua a picchiare duro. I livelli di vendita degli anni scorsi sono irraggiungibili” dice l’Ascom che prevede una spesa media tra i 100 e i 150 euro a famiglia e sottolinea un cambiamento nelle abitudini dei consumatori con un’attenzione maggiore a tempo libero, sport, benessere e viaggi, meno alla moda. “La crescita del clima di fiducia della nostra clientela ci fa sperare in una stagione che permetta in parte il recupero delle vendite perdute e il mantenimento dei posti di lavoro”, afferma Maria Luisa Coppa, numero uno di Confcommercio in Piemonte. “Potrebbe essere la svolta dopo un anno difficilissimo, con i prezzi più bassi di sempre” spiega. Secondo un sondaggio con Swg il 52% dice di voler approfittare dei saldi estivi per fare uno o più acquisti, mentre il 27% deciderà in base alle occasioni. Si compreranno soprattutto borse, calzature e accessori (63%), seguito da maglie e magliette (40%), dall'intimo (18%), costumi da bagno e accessori mare (17%).

E sempre sul fronte dell’economia domestica, c’è un altro fronte a spaventare artigiani e imprese, quello dei costi delle materie prime. Un allarme rosso per un rincaro che ha fatto schizzare i prezzi alle stelle. Le imprese artigiane del Piemonte temono le durissime conseguenze che mettono a rischio la competitività e la ripartenza in questa fase ancora complessa di convivenza con la pandemia. “Sulle speranze di ripresa economica delle piccole imprese – denuncia il presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Giorgio Felici – incombe il continuo rialzo dei prezzi delle materie prime, ai massimi degli ultimi 20 anni. Il nostro ufficio studi ha rilevato che ad aprile 2021 gli aumenti dei prezzi delle commodities non energetiche sono stati del +33,4% rispetto a un anno prima, con un’accelerazione dei rincari che a marzo di quest’anno si attestavano al +24% rispetto allo stesso mese del 2020. Un’impennata che può provocare un effetto dirompente sui costi sopportati dalle piccole imprese piemontesi”. L’aumento dei prezzi delle materie prime sta colpendo il comparto delle costruzioni e i settori manifatturieri di metallurgia, legno, gomma e materie plastiche, mobili, autoveicoli, prodotti in metallo e apparecchiature elettriche ed elettroniche. I rincari maggiori si registrano per i metalli di base con +65,7% tra marzo 2020 e marzo 2021. Particolari tensioni per minerale di ferro con rincari annui del +88,1%, seguito da stagno (+77%), rame (+73,4%) e cobalto (+68,4%). E ancora zinco (+46,7%), nickel (+38,5%), alluminio (+36,0%), molibdeno (+32,4%). Allarme anche sul fronte delle materie prime energetiche, i cui prezzi a marzo aumentano addirittura del 93,6% su base annua. Felici chiede un intervento del governo perché “l’aumento senza precedenti dei costi delle materie per il settore dell’edilizia rischia di bloccare tanti cantieri, compresi quelli del 110%, con gravi ripercussioni economiche, sociali e sull’attuazione del Pnrr”.