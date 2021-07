DIVERTIMENTO & SICUREZZA

Movida alla novarese, stretta su alcool e musica

Ordinanza vieta gli alcolici dopo l'una e spegne la musica alla stessa ora. Il sindaco Canelli (Lega): "Capisco la voglia di divertirsi, ma nel rispetto dei cittadini". Le regole già in vigore da questo weekend e fino a fine agosto

“Capisco la voglia di uscire e tornare con gli amici, ma nel pieno rispetto delle persone e della città in cui viviamo”. Con questo preambolo del sindaco Alessandro Canelli, ecco servita la movida alla novarese. Il Covid c’entra, sia pure di sguincio, perché se è vero che l’ordinanza con regole più restrittive decisa dal primo cittadino leghista e dalla sua giunta non fa riferimento al rischio di contagi, è altrettanto vero che l’agognato ritorno alla normalità, la scomparsa dell’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e tutto quanto è arrivato con la zona bianca e con l’estate rischia di amplificare – in una sorta di rito liberatorio dopo mesi e mesi di costrizioni – problemi e situazioni critiche tipiche di ogni stagione estiva nelle sere e nelle notti all’ombra della cupola di San Gaudenzio.

“In queste ultime settimane a Novara, come nella quasi totalità delle città italiane, si stanno verificando episodi spiacevoli e inaccettabili”, rimarca il sindaco che proprio per arginare questa eccessiva deregulation ed evitare interventi quando sarebbe troppo tardi, ha firmato l’ordinanza che avrà effetti già da questo fine settimana e almeno fino al 29 agosto.

La normativa comunale, sia pure temporanea, tra le altre misure prevede il divieto di somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione rivolto agli esercizi pubblici o punti di ristorazione aperti indistintamente al pubblico dall’una di notte alle 6 del matttino. Vietato pure vendere bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro o di alluminio dalle 21 alle ore 6 del giorno successivo. La musica sia all’interno dei locali, sia all’aperto finisce a mezzanotte dalla domenica al giovedì, prolungando di un’ora solo dal venerdì al sabato.

E poi c’è un divieto che certamente farà discutere e porrà non pochi problemi di interpretazione e di eventuali contestazioni e sanzioni. Riguarda gli assembramenti e il disturbo della quiete pubblica. “Parlo di fenomeni di disturbo della quiete pubblica e della tranquillità delle persone”, spiega Canelli che lega tutti questi fenomeni e li riconduce “spesso se non sempre all’abuso di alcol che, in alcuni locali della città, purtroppo, viene somministrato senza controllo portando anche a situazioni di rischio sanitario per alcuni ragazzi. Siamo consapevoli che impedire la vendita di alcol dopo l’una non risolverà completamente il problema – ammette - ma sarà certamente utile per l’attività operativa di controllo delle forze dell’ordine”. E proprio l’intensificazione dei controlli, in accordo con la prefettura e la questura, è un altro aspetto della delibera per cercare di mettere regole (e farle rispettare) alla movida, versione novarese.