Mottarone: slitta udienza incidente probatorio

E' slittata al prossimo 22 luglio l'udienza, inizialmente fissata per l'8 luglio, davanti al gip di Verbania Elena Ceriotti, che ha accolto la richiesta di incidente probatorio per stabilire le cause dell'incidente della funivia del Mottarone avanzata dalla difesa di Gabriele Tadini, caposervizio dell'impianto e unico dei quattordici indagati agli arresti domiciliari. Il giudice ha disposto il rinvio con un provvedimento notificato oggi a Tadini e a Luigi Nerini, gestore della funivia, e Enrico Perocchio, direttore di esercizio, oltre che alle numerose parti offese. Il gip si deve ancora pronunciare sull'estensione dell'incidente probatorio, chiesta dalla procura, agli altri undici indagati tra cui la Leitner e chi ha eseguito la testa fusa della fune spezzata, il management della multinazionale altoatesina e i tecnici di alcune società che si sono occupate dei controlli sull'impianto.

Il rinvio dell'udienza del prossimo 8 luglio è stato disposto dal gip Ceriotti per consentire alle parti di interloquire sulla richiesta di estensione dell'incidente probatorio agli altri 11 indagati avanzata dal procuratore di Verbania Olimpia Bossi e dal pm Laura Carrera. Difese e legali delle vittime e dei loro familiari, dalla data della notifica dell'istanza, hanno due giorni di tempo per fare le loro osservazioni. Dopo di che il giudice, esaminati anche i nuovi atti depositati, deciderà se estendere o meno l'accertamento. In caso di accoglimento della richiesta dei pm dovrebbe procedere con un unico incidente probatorio per tutti gli indagati i quali, così come le parti offese, potranno nominare loro consulenti. Il perito del gip è invece il professor Antonio De Luca, docente di tecnica delle costruzioni presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale dell'Università Federico II di Napoli.