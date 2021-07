Famiglia: Regione, più giochi tradizionali e meno videogames

Più giochi tradizionali, meno videogames. E' la nuova partita aperta dalla Regione Piemonte nelle politiche a sostegno delle famiglie e dei bambini. Lo spunto arriva dall'aumento dei fondi ministeriali (un milione di euro) che possono essere destinati ai 45 Centri famiglia sparsi per il territorio regionale. "Circa il 10 per cento - annuncia l'assessore al welfare, Chiara Caucino - sarà dedicata a progettualità per promuovere i giochi tradizionali a discapito di quelli elettronici che, come ipotizzano diversi studi, possono creare veri e propri fenomeni di pericolose dipendenze". "Credo molto - prosegue Caucino - nel ruolo che possono svolgere i Centri per le famiglie, soprattutto per quanto riguarda il sostegno alla genitorialità. Il nostro obiettivo è formare, per il futuro, cittadini migliori, e questo processo deve avvenire proprio partendo dalle famiglie. Non dobbiamo dimenticarci che valori fondamentali come il rispetto per il prossimo, il rifiuto della violenza e del bullismo, il principio di legalità e del convivere civile, osservando le regole, vengono appresi ed elaborati dai più piccoli proprio entro l'adolescenza, grazie a una sana educazione da parte delle mamme e dei papà. E a proposito di socialità anche il gioco ricopre un ruolo determinante. Nessuna "crociata" quindi, contro i video games, ma un incentivo al ritorno ai giochi tradizionali, sociali, manuali, che contribuiscono anch'essi ad una crescita corretta dei nostri figli".