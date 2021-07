Regione: un mln in più per i centri famiglia piemontesi

Un milione in più per i 45 centri famiglia piemontesi. Di tanto, quest'anno, è aumentata la dotazione ministeriale destinata alla Regione: da 861mila euro si è passati, per via dell'emergenza Covid19, a un milione e 841 mila euro. I Centri per le famiglie sono realizzati dai Comuni, in raccordo con i consultori familiari, con lo scopo di fornire informazioni e favorire iniziative sociali di mutuo aiuto, in collegamento e raccordo con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali. "Le risorse - spiega l'assessore regionale al Welfare, Chiara Caucino - ci permettono di distribuire decine di migliaia di euro a ciascuna ognuna delle 45 strutture presenti in regione. La ripartizione esatta è ancora allo studio degli uffici".