Sanità: Avetta (Pd), Regione riapra pronto soccorso Cuorgnè

Il consigliere regionale del Pd, Alberto Avetta, ha presentato un'interrogazione per sollecitare l'intervento della Regione Piemonte sul pronto soccorso dell'ospedale di Cuorgnè, chiuso da novembre 2020. "L'ospedale di Cuorgnè è l'unico presidio sanitario del Canavese occidentale a garantire il servizio di pronto soccorso - dice Avetta - un punto di riferimento non solo per i 10mila abitanti di Cuorgnè, ma anche per i residenti delle aree limitrofe e per i numerosi turisti. L'Asl To4, prima si è dichiarata pronta a riaprire il reparto. Ora, nonostante il via libera della Regione, l'azienda ha comunicato l'impossibilità di riaprire per carenza di personale. A questo punto, è indispensabile e urgente un intervento dell'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, come anche sollecitato dal sindaco di Cuorgnè, Beppe Pezzetto". Sul web è in corso una raccolta firme che, in pochi giorni, è stata sottoscritta da 2,000 persone per chiedere l'immediata riapertura del pronto soccorso.