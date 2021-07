Vaccini: Regione, entro fine agosto 80% over16 immunizzati

Entro fine luglio il 70% dei piemontesi oltre i 16 anni avrà ricevuto entrambi i vaccini, quota che salirà all'80% alla fine di agosto. Lo ha detto Matteo Marnati, assessore regionale alla Ricerca applicata Covid, che oggi al PalaVerdi di Novara ha ricevuto la seconda dose. "Attualmente - prosegue Marnati - la categoria che ha raggiunto la percentuale di vaccinazione più alta, l'89%, è quella degli over 80, ovvero la fascia di popolazione più esposta a maggiori rischi in caso di contrazione del virus - ha aggiunto - Il Piemonte è guarito - aggiunge -. La variante Delta non preoccupa, ci sono singoli casi (13 attualmente quelli sequenziati nel laboratorio di Candiolo) ma la percentuale è molto più bassa rispetto alla media nazionale". "E' un vantaggio che non dobbiamo assolutamente sprecare - ha concluso -. Abbiamo il tempo dalla nostra parte: è importante chiudere con le vaccinazioni il prima possibile, e per questo invito tutti coloro che non si sono ancora iscritti, ad aderire alla campagna vaccinale. Il vaccino è l'unica arma che abbiamo per sconfiggere definitivamente il virus".