SACRO & PROFANO

Fronte arcobaleno nella Chiesa, bandana rossa la trionferà

Durante l'omelia un parroco torinese prende posizione a favore del ddl Zan tra lo sconcerto dei fedeli. Intanto il vescovo di Pinerolo Olivero sfoggia un fazzoletto al posto dello zucchetto d'ordinanza. Archiviati i tre preti accusati di "vocazioni forzate"

Nella Chiesa sembra si sia già andati oltre l’apertura di quei processi di rinnovamento, auspicati da Papa Francesco, e si stia praticando l’invito di Mao Zedong: “Che cento fiori fioriscano, che cento scuole di pensiero gareggino”. Se anche il Credo o i dogmi sono in discussione o diventano un optional, figuriamoci le norme sulla morale. Domenica scorsa il parroco di Sant’Anna a Torino, don Davide Pavanello, in procinto di lasciare il suo posto il prossimo 1° settembre al vicario generale monsignor Valter Danna, ha stupito i fedeli durante l’omelia argomentando a favore del disegno di legge Zan, di cui evidentemente è un sostenitore. La sintesi del suo intervento riferita da alcuni fedeli, forse in modo un po’ schematico ma essenziale, è questa: dovendosi ormai anche nella Chiesa ammettere che vi può essere amore fra due uomini o due donne, occorre cominciare a educare i bambini alle varie forme dell’amore, basta quindi con le stanze azzurre per i maschietti e rosa per le femmine, scelgano loro cosa vogliono diventare e chi vorranno amare, perché ciò che conta è solo l’amore che, quando è autentico, è sempre buono. Non si registrano – né presumiamo si avranno – reazioni da parte della Curia.

Intanto è stato reso noto che il 21 giugno scorso il giudice delle indagini preliminari ha emesso il decreto di archiviazione dell’inchiesta contro i tre sacerdoti diocesani – don Salvatore Vitiello, don Luciano Tiso e don Damiano Cavallaro – accusati di aver indotto alcune “vocazioni forzate”. Al di là e oltre gli aspetti giuridici – e di questo se ne sono accorti persino i legali – la vicenda ha infatti messo in luce quanto essa fosse il frutto di guerre ecclesiali senza esclusione di colpi e disinvolto uso dei media, il cui obiettivo non erano i tre preti o la difesa delle presunte vittime, ma tutta una corrente del clero non omologata alla narrazione corrente. Si potrebbe chiudere la storia con il vecchio adagio per cui “la farina del diavolo finisce sempre in crusca” ma qualcuno potrebbe, molto più opportunamente, riandare alle parole di Paolo Sarpi, il grande storico del Concilio di Trento, pronunciate in occasione del suo attentato: Agnosco stilum Curiae romanae.

Si stanno facendo sempre più stretti i rapporti tra la facoltà teologica di via XX settembre e lo studio teologico interdiocesano di Fossano, forse al fine di unire le forze in vista di drastici provvedimenti romani o per fare fronte all’egemonia della facoltà-madre milanese ove regna e insegna il vescovo di Novara mons. Franco Giulio Brambilla, da sempre critico, non solo verso la scarsa produzione scientifica dei due istituti, ma anche sulla qualità dei docenti. La proposta del direttore della facoltà torinese, don Roberto Repole, di istituire un diploma di licenza in ecclesiologia a Torino fu infatti bocciata, si dice, dall’influente teologo ambrosiano. Intanto, secondo i rumores, anche negli ambienti accademici dei due istituti, cominciano a levarsi – sicut flatus vocis – i primi accenni critici verso Papa Francesco, colpevole di continui stop and go nei suoi pronunciamenti, di una gestione autoritaria e della promozione all’episcopato di figure modeste e poco teologicamente attrezzate.

Noterella estiva. Monsignor Derio Olivero non è soltanto un vescovo progressista nelle idee e nella pastorale, ma è anche un innovatore nelle vesti liturgiche. Da qualche anno infatti, in estate, egli abbandona lo zucchetto e la mitria previsti dal Caeremoniale Episcoporum e indossa quel simpatico copricapo, la bandana, che fu messo in auge per primo da Silvio Berlusconi nelle sue estati in Costa Smeralda. Naturalmente, la bandana del cavaliere era bianca, quella del vescovo di Pinerolo non può che essere rossa. Ne ha fatto sfoggio domenica scorsa a Pian dell’Alpe (Usseaux) in una celebrazione che è stato un inno alla natura dono di Dio. Alla classica divisa del prete progressista composta da ampio camicione con zip, sandali e stola etnica o arcobaleno, si aggiunge adesso la bandana episcopale. Lo sappiano i parroci quando invitano il vescovo di Pinerolo alle feste patronali o per le cresime e gli uffici liturgici, sempre propensi a ogni sperimentazione, si adeguino. È stato notato che anche la pisside era sostituita da un contenitore di plastica. Logica conseguenza per coloro che ritengono la Messa un semplice convito o la rievocazione di un pasto d’addio per cui non ha alcun senso conservare il cibo (cioè le Specie eucaristiche) alla cui mensa tutti – sumunt boni, sumunt mali – debbono partecipare, in vasi preziosi. Al massimo si possono usare le ceramiche, meglio se scadenti o di uso comune.