FdI: Comba, odio e violenza non fermano nostra politica

"Sdegno ed indignazione per quanto accaduto, presumibilmente per mano di un gruppo anarchico, la scorsa notte, a Torino in barriera di Milano, dove sono apparsi dei manifesti raffiguranti il nostro presidente Giorgia Meloni e l'assessore regionale Maurizio Marrone appesi a capo in giù. Un fatto di una gravità inaudita". Lo afferma, in una nota, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Piemonte, Fabrizio Comba. "Odio e violenza non potranno fermare la nostra democratica azione politica - aggiunge -. Attendiamo che la sinistra e questa amministrazione si dissocino da tale infamante gesto e prendano una volta per tutte le distanze da quei centri sociali, spesso strutture autogestite e fuori controllo. Fratelli d'Italia continuerà a promuovere pacificamente la sua attività politica, per il bene del Paese, da veri 'patrioti'".