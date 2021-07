Anci: Merlo a Decaro, Consiglio nazionale ricordi La Pira

Il Consiglio nazionale dell'Anci, convocato a Roma il prossimo 7 luglio, ricordi il magistero politico ed amministrativo di Giorgio La Pira, in prossimità del 70esimo anniversario della sua elezione a sindaco di Firenze. Lo chiede, in una lettera aperta al presidente dell'Anci Antonio Decaro, Giorgio Merlo, sindaco di Pragelato e consigliere nazionale dell'associazione dei comuni italiani. "Forse è giunto il momento che l'Anci a livello nazionale esca dalla continua logica della emergenza e riscopra, sino in fondo, quelle ragioni politico e culturali capaci di individuare nei Comuni e in chi li guida pro tempore uno snodo decisivo e fondamentale della qualità della nostra democrazia e del nostro vivere civile - scrive Merlo -. Ma per centrare questi obiettivi è necessaria recuperare cultura politica e respiro ideale. E ricordare il magistero politico ed amministrativo di Giorgio La Pira al prossimo Consiglio nazionale dell'Anci, sotto questo versante, ci offre anche la concreta possibilità per rilanciare il ruolo delle autonomie locali partendo dalla figura e dalla funzione del Sindaco".