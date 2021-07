Maltempo: grandine su vigneti Gattinara, sopralluogo FdI

Sopralluogo tra i filari della celebre docg del vino, a Gattinara, gravemente danneggiati dalle grandinate dei giorni scorsi. L'assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, ha voluto rendersi conto di persona dei danni causati dal maltempo, accompagnata dal consigliere regionale fdI Carlo Riva Vercellotti, dal sindaco di Lozzolo Roberto Sella e dal parlamentare FdI Andrea Delmastro. "Faremo il possibile a tutti i livelli istituzionali per aiutare tutte le aziende agricole, eccellenze del nostro territorio, brutalmente coinvolte da questo disastro - commenta Delmastro -. Sarà nostro impegno verificare tutte le strade percorribili all'interno di una normativa farraginosa per indirizzare, nel più breve tempo possibile, le domande di risarcimento per i danni subiti".