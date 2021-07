Anci: Nardella, giusto Consiglio nazionale per ricordo La Pira

"Apprezzo molto e condivido la proposta di Giorgio Merlo, sindaco di Pragelato, di ricordare il magistero politico ed amministrativo di Giorgio La Pira, in prossimità del 70° anniversario della sua prima elezione a sindaco di Firenze, avvenuta il 5 luglio 1951. Il Consiglio nazionale dell'Anci del prossimo 7 luglio è l'occasione giusta". Così in una nota il sindaco di Firenze Dario Nardella. "La Pira per Firenze - aggiunge Nardella - è tuttora un punto di riferimento culturale e politico, un modello riconosciuto in ambito civile e religioso. Quella di domani è una data significativa sia perché è la ricorrenza dell'inizio del suo mandato a Palazzo Vecchio, sia perché il 5 luglio 2018 Giorgio La Pira è stato dichiarato venerabile da Papa Francesco".