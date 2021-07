Tpl: Avetta (Pd), in Canavese a luglio tagliate 99 corse bus

Il consigliere regionale del Pd Alberto Avetta ha presentato un'interrogazione per sollecitare l'intervento della Regione Piemonte sul caso del taglio delle corse, 99 in tutto nelle linee di trasporto locale con bus nel Canavese, operativo da oggi. "Per la prima volta si anticipano ed estendono per tutto il mese di luglio i tagli che, di norma, venivano limitati al solo mese di agosto", dice Avetta che condivide il disappunto di Cgil, Cisl e Uil, secondo i quali i tagli in questione generano lunghe attese tra una corsa e quella successiva fino a 80 minuti. "Le proposte di sviluppo del trasporto pubblico locale, presentate proprio a Ivrea nel febbraio 2020, sono rimaste lettera morta. - aggiunge Avetta - Stiamo procedendo nella direzione opposta a quella auspicata a parole, e la Regione Piemonte non può essere spettatrice silente".