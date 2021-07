Torino, flash mob "Azzurro Donne" per vittime di violenza

"Non lasciare invisibili nella toponomastica torinese le troppe donne vittime di violenza ingiustamente decedute": questo l'obiettivo di un flash mob organizzato da Azzurro Donne oggi davanti alla sede di Forza Italia a Torino. Un gruppo di donne del partito - fra cui la coordinatrice provinciale e cittadina di Azzurro Donne Monica Carità, quella regionale Maria Rosa Porta, la senatrice Maria Rizzotti, la consigliera regionale Alessandra Biletta e la vicecapogruppo in Comune Federica Scanderebech - hanno innalzato una serie di cartelli, ognuno con il nome di una donna italiana che ha avuto un ruolo nella storia, nell'arte o nella scienza ed è stata vittima di violenza. I cartelli, a imitazione delle targhe che indicano i nomi delle strade a Torino, sono stati poi attaccati ai muri delle case in via Barbaroux all'angolo con piazza Arbarello, a simboleggiare le targhe mancanti nella toponomastica torinese. "Abbiamo scelto - spiega Carità - nomi di grandi donne, in ricordo di vite spese per l'uguaglianza e l'autodeterminazione femminile, senza fare distinzioni di colore politico": fra i nomi proposti figura infatti anche quello di Franca Rame. La manifestazione arriva dopo che il Consiglio comunale di Torino ha bocciato una mozione proposta da Carità e presentata da Scanderebech che chiedeva di "dare la giusta rilevanza alle donne vittime di violenza nella toponomastica cittadina". Scanderebech indirizzerà comunque alla Commissione Toponomastica di Torino la richiesta di intitolare strade a donne come l'astronoma Ipazia, la politica Tina Lagostena Bassi, Indira Gandhi, Giovanna D'arco, Anita Garibaldi, la pittrice Artemisia Gentileschi e appunto Franca Rame.