Finte residenze per non pagare lmu, scoperti 160 evasori

Accertata un'evasione Imu per oltre 800 mila euro e recuperati 550 mila euro dalla Guardia di Finanza di Torino che hanno accertato false residenze per non pagare l'imposta sugli immobili dovuta come residenza diversa dalla prima casa. È il risultato dell'operazione Altera Domi che ha permesso alle fiamme gialle, in collaborazione con gli uffici tributi dei Comuni dell'Alta Val di Susa, in provincia di Torino, Bardonecchia, Oulx, Sauze d'Oulx, Cesana Torinese, Sauze di Cesana, Sestriere, Claviere e Pragelato, di scoprire 160 persone che dichiaravano di risiedere in queste località turistiche e invece vivevano abitualmente con la propria famiglia e lavoravano in altri comuni piemontesi, lombardi e liguri. Gli oltre 550 mila euro recuperati verranno destinati a finalità sociali per i cittadini danneggiati dalle restrizioni anti-Covid.