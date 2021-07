Rapina e violenta novantenne per vendetta, arrestato

Ha rapinato e violentato una donna di 91 anni ad Asti nella sua abitazione, probabilmente per vendetta perché l'anziana l'aveva denunciato per un precedente furto, ed è stato arrestato grazie anche alla collaborazione della vittima, lucidissima nel fornire le indicazioni. Al carcere Le Vallette di Torino è finito Euro Seferovic, 19 anni, residente al campo nomadi di via Guerra ad Asti. I fatti sono successi il 20 maggio nella zona est di Asti. Seferovic è entrato in casa dopo avere sfondato con una grossa ascia la porta finestra già semi aperta e ha aggredito la donna strappandole fede e orecchini. Dopo aver raccattato qualche banconota l'ha condotta in camera da letto togliendole e vestiti e l'ha violentata. Qualche tempo fa la vittima aveva già subito un furto in abitazione condotto dalla stesso ragazzo. "Ieri è stato arrestato e condotto al carcere Le Vallette di Torino, dove si trova un reparto di sex offender", ha spiegato Federico Mastorci capo della squadra mobile di Asti che rimarca: "Si è trattato di un gesto di sfregio, particolarmente violento nei confronti della signora".