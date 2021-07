Torino: al via lavori in 20 aree verdi della città

Al via nelle prossime settimane una serie di interventi di manutenzione straordinaria del verde cittadino di Torino, progettati e finanziati a fine 2020. È stata infatti aggiudicata la gara di appalto per i lavori in 20 spazi tra giardini, parchi, aree gioco e aree verdi distribuite su tutte le circoscrizioni con lo scopo di ripristinare condizioni di piena sicurezza per i cittadini. In alcuni casi i lavori inizieranno a metà agosto, mentre la durata complessiva di tutti gli interventi sarà di circa un anno e mezzo. "Prosegue il nostro sforzo per migliorare la fruibilità del patrimonio verde della città - sottolinea l'assessore al Verde Alberto Unia -. Questi lavori ci consentiranno di ripristinare l'accessibilità di diversi spazi, con alcuni interventi molto attesi dai cittadini. Si tratta di un'eredità importante che lasceremo in dote alla città, insieme agli oltre 50 interventi di riqualificazione completa di aree gioco che sono stati completati negli ultimi cinque anni". Ai lavori di tipo straordinario si aggiungono interventi di manutenzione ordinaria, che vengono effettuati in maniera continuativa dai servizi del verde centrale e degli uffici tecnici circoscrizionali, per far fronte ai danneggiamenti derivanti sia da atti di vandalismo o da usura.